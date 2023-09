Matias Soulé, dopo il suo primo gol in Serie A, ha parlato anche del possibile futuro: tanta la voglia di tornare alla Juve

Matias Soulé, a Dazn, ha così parlato dopo il suo primo gol con il Frosinone, arrivato nell’1-1 con la Fiorentina.

LE PAROLE – «Desidero tornare alla Juve, ma devo ringraziare il Frosinone per la fiducia che mi sta dando. Vorrei avere più spazio in futuro e spero di arrivare in Nazionale. Ieri sera sono andato a fare fisioterapia e mi ha chiamato Perin dicendomi che avrei fatto gol. Poi oggi mi ha mandato uno sticker con il cuore».

