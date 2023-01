Sono queste le parole di Luc Castaignos, l’olandese ricorda il suo approdo nell’Inter in una intervista a Gianlucadimarzio.com

Ecco le parole di Luca Castaignos, ecco cosa dice l’ex attaccante nerazzurro sulla sua esperienza all’Inter, intervistato a Gianlucadimarzio.com: “A quell’età se non giochi tanto è normale lasciare la squadra. Quando giocavo era per rimpiazzare attaccanti come Milito ed Eto’o e queste ‘eredità’ mi sono pesate. Non era il momento giusto per me per giocare lì. Volevano che arrivassi già a gennaio, ma prima volevo finire la mia stagione in Olanda. Ero ancora troppo giovane e stavo segnando tanto. Ho rischiato perché un interesse del genere non sai se tornerà.“

Conclude così: “Sneijder per me era intoccabile. Era dominante in tutto quello che faceva, soprattutto un maestro delle punizioni. Quando sono arrivato e ho firmato, Sneijder era lì con Ausilio per darmi il benvenuto. In quello spogliatoio, si pensava solo a vincere. Con Obi e Coutinho eravamo molto legati.“

