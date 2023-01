Le parole di Cristian Zenoni, ex terzino della Juventus, sulla penalizzazione inflitta al club bianconero. I dettagli

Cristian Zenoni ha parlato in esclusiva a JuventusNews24. L’ex giocatore di Atalanta, Juventus e Monza si è espresso sulla situazione del club bianconero.

PAROLE – «Le vicende extra campo possono influire, anche se non dovrebbero. I giocatori sono delle persone e sentono le cose che succedono fuori campo. Allegri e la società devono essere bravi a estraniarsi da situazioni che non riguardano in prima persona i giocatori».

L’articolo Juventus, Zenoni: «Allegri deve estraniare i giocatori» proviene da Calcio News 24.

