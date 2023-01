Le parole di Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, alla vigilia della sfida contro l’Udinese. I dettagli

Di seguito le parole di Dejan Stankovic in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Udinese.

PAROLE – «Se continuiamo con questo approccio e questa intensità anche gli episodi a favore arriveranno, basta poco. La Sampdoria c’è, siamo presenti in tutti i reparti, con l’Empoli abbiamo creato tanto anche davanti. A Empoli meritavamo almeno un gol, è stata una prestazione ottima. C’è rimasto l’amaro in bocca e tanta rabbia che dobbiamo trasformare in convinzione. Dobbiamo continuare su questi ritmi e cambiare marcia di fronte ai nostri tifosi, fare vedere anche nel nostro stadio di carne siamo fatti».

