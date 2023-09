Lucescu: «Hanno cambiato tanto, ma sono loro i favoriti per lo scudetto». Le sue parole alla Gazzetta dello Sport

Mircea Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev ed ex allenatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della lotta per la Serie A, che vede tra le protagoniste anche il Milan.

LUCESCU – «L’Inter è reduce dalla finale di Champions, è partita bene ed è favorita per lo Scudetto. Ha cambiato tanto, ha perso dei bei giocatori, ma ha ancora Mkhitaryan: il mio pupillo è un centrocampista intelligente e eccezionale. Tra le rivali il Milan mi piace e occhio alla Juventus, non avere le coppe potrebbe essere un vantaggio da non sottovalutare. Il Napoli penso che avrà qualche problema, quando cambi l’allenatore non è facile e immediato adattarsi ai cambiamenti per i giocatori»

