Nunziata esalta l’obiettivo di mercato del Milan: «Fa la differenza». Le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Carmine Nunziata, tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato al sito FIGC prima della sfida contro la Lettonia, valida per le qualificazioni all’Europeo 2025 di categoria. Di seguito le sue parole su Baldanzi, talento seguito con attenzione anche dal Milan.

NUNZIATA – «Pirola ha già fatto parte del precedente biennio ed è un giocatore importante. Per il resto Baldanzi e Miretti hanno grande qualità e fanno la differenza. Miretti può fare la mezzala o il trequartista, io l’ho fatto giocare anche da centrale: nel centrocampo può ricoprire qualsiasi ruolo. Chi ha più esperienza deve essere da traino per tutti gli altri, ma conoscendo il gruppo non c’è neanche bisogno di dirlo perché sono tutti ragazzi che hanno una mentalità vincente avendo giocato Mondiali ed Europei e quindi entrati nell’ottica di quello che devono fare»

