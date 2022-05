Il Siviglia dopo essersi qualificato alla prossima Champions League sembra voglia rafforzarsi parecchio sul mercato.

Il centrocampista offensivo della Lazio Luis Alberto sarebbe finito nel mirino del Siviglia, lo riporta Sport. Lo spagnolo sin da quando è arrivato Maurizio Sarri ha fatto discutere per alcuni comportamenti non impeccabili; il rapporto tra i due non è stato sempre buono anche se ultimamente le incomprensioni sembrano essere state messe alle spalle.

Maurizio Sarri

Proprio per questo appare difficile una sua cessione da parte del club biancoceleste anche se Luis Alberto è stato avvistato a Siviglia, città dove è iniziata la sua carriera calcistica. Il centrocampista potrebbe aver desiderio di tornare; oltre a lui il club mette nel mirino anche Rashford e Lingaard del Manchester United ed Isco del Real Madrid.

