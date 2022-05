Contrariamente a quanto si dice, Mauricio Pochettino annuncia la sua permanenza alla guida del PSG.

Il Paris Saint Germain sta cercando di convincere Zinedine Zidane a diventare il prossimo allenatore ma Mauricio Pochettino a Cadena Cope si dice sicuro di restare. “Rimarrò sulla panchina del Psg al 100%. Ho ancora un anno di contratto, abbiamo delle sfide davanti che motiverebbero qualsiasi allenatore. Voglio restare, il Psg è un club ambizioso“.

Kylian Mbappe

“La decisione di Mbappé? Non mi ha sorpreso. Confidavamo nel fatto che non avesse ancora scelto e che lo avrebbe fatto all’ultimo momento. Tutto lo spogliatoio, me compreso, lo ha saputo solo mezz’ora prima dell’annuncio. Soltanto Hakimi lo sapeva già. Con Kylian abbiamo sempre avuto un bel rapporto e nell’intervallo della gara col Metz mi ha regalato la maglia del rinnovo. Il Real Madrid? Posso capire che siano delusi”.

