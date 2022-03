Il commissario tecnico della Spagna Luis Enrique pensa ai Mondiali in Qatar e a nient’altro.

“Andrò in Qatar con la Spagna perché ho dato la mia parola e perché non c’è nulla che mi entusiasmi di più che rappresentare il mio Paese al Mondiale. Dopo si vedrà ma sono dove voglio essere. Capirei se la Federazione lavorasse sul mio possibile sostituto? Io comprendo qualsiasi posizione“.

Ralf Rangnick

Parole e musica di Luis Enrique; l’ex tecnico della Roma affronterà il Mondiale con la Spagna ma poi sarà libero contrattualmente. In Inghilterra si sostiene che sia in corsa insieme ad Erik Ten Haag, Mauricio Pochettino e Julian Lopetegui per la panchina del Manchester United. I Red Devils infatti non dovrebbero confermare Ralf Rangnick che però dovrebbe restare in veste di dirigente.

