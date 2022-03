La Macedonia del nord non vuole smettere di stupire e l’allenatore Blagoja Milevski promette battaglia anche al Portogallo.

Il commissario tecnico della Macedonia del nord Blagoja Milevski ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo l’importantissima gara di stasera contro il Portogallo. “Nessuno si sarebbe aspettato di vederci in finale, ma non siamo qui per caso, né come turisti. Abbiamo battuto l’Italia campione d’Europa e non vogliamo fermarci qui. Inutile sprecare parole sul Portogallo, hanno grandi giocatori, alcuni dei quali sono i migliori del calcio europeo”.

Cristiano Ronaldo

“Non c’è solo Cristiano Ronaldo… Però noi non siamo venuti qui come turisti: siamo venuti qui per goderci la partita e vincere. Nessuno si sarebbe aspettato di vederci in finale a giocarci l’accesso al Mondiale, ma ci siamo e siamo pronti. Abbiamo le nostre qualità e non siamo arrivati qui per caso, ma battendo l’Italia campione d’Europa. Ora ci resta un ultimo gradino prima di entrare al Mondiale: non vogliamo fermarci“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG