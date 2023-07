Luis Suarez, ex calciatore che ha fatto la storia dell’Inter, è venuto a mancare nella giornata di oggi: ecco quando si terranno i funerali

I funerali di Luis Suarez si terranno nel primo pomeriggio di martedì. L’ex calciatore dell’Inter si è spento nella mattinata di oggi all’età di 88 anni.

L’ultimo saluto a Luisito Suarez sarà martedì 11 luglio alle h 14,45 presso la parrocchia San Giuseppe Calasanzio, in via don Gnocchi, 16 – Milano. #Inter — Pasquale Guarro (@GuarroPas) July 9, 2023

Come riporta il giornalista Pasquale Guarro sul proprio profilo Twitter, i funerali si svolgeranno dopodomani, martedì 11 luglio alle ore 14:45 presso la parrocchia San Giuseppe Calasanzio, in via don Gnocchi 16 a Milano.

L’articolo Luis Suarez, ecco orario e luogo dei funerali dell’ex giocatore dell’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG