L’agenzia che si occupa dei diritti d’immagine di Romelu Lukaku, la Roc Nation, intercederà tra il Chelsea e l’Inter per sbloccare l’affare

Come fa sapere il Telegraph, la Roc Nation scenderà in campo per sbloccare definitivamente la trattativa tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku.

L’agenzia di Michael Yormark è in ottimi rapporti con il patron del Chelsea, Todd Boehly: il suo inserimento è stato già cruciale per permettere a Lukaku di tornare in prestito all’Inter dopo una sola stagione disputata a Londra. La speranza è che il risultato possa essere lo stesso anche ora.

L’articolo Lukaku e Inter: per convincere il Chelsea scende in campo la Roc Nation proviene da Inter News 24.

