Romelu Lukaku ha parlato del suo percorso all’Inter, dei suoi idoli calcistici e del segreto della sua carriera: le parole del belga

Protagonista di Footsteps sul sito dell’Inter, Romelu Lukaku si racconta in un’intervista, menzionando molti talenti cresciuti in nerazzurro che hanno influenzato la sua carriera:

SEGRETO- «I fattori che mi hanno aiutato in carriera Determinazione, il desiderio di migliorare sempre e avere sempre nuovi obiettivi. E poi l’umiltà»

GOL PIU’ BELLO- «Il 3-0 al Milan… La palla scese fra me e Barella, ho preso palla e visto che c’era spazio per andare. Prima volevo fare il doppio passo per andare a destra, poi sono andato sul sinistro e ho visto uno spazio piccolo per calciare forte»

MI SAREBBE PIACIUTO GIOCARE CON- «Ronaldo il Fenomeno. Ho visto come giocava con Vieri…»

LEGGENDA NERAZZURRA PREFERITA- «Adriano. E’ una bella persona. Ogni volta che parlo con lui mi emoziono. Da piccolo la gente diceva che avevo solo forza e potenza, poi ho visto giocare lui e tutto è cambiato per me»

LEGGENDA DELL’INTER CHE AVREI VOLUTO SFIDARE– «Materazzi, alto, forte e aggressivo. sono i difensori che ti mettono in difficoltà e le difficoltà ti migliorano sempre»

