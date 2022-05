Ci sono ancora tante nubi attorno al futuro di Romelu Lukaku: l’attaccante probabilmente non resterà al Chelsea.

Romelu Lukaku si è pentito amaramente di aver lasciato l’Inter per andare al Chelsea dove non ha legato con l’idea di calcio di Thomas Tuchel. È scontato che il belga farà di tutto per lasciare Londra già la prossima estate anche se la situazione riguardante Roman Abramovich di certo non facilita le cose.

Roman Abramovich

Sky Sport UK, oltre a ricordare il prezzo di 115 milioni pagato dai londinesi per strapparlo ai nerazzurri, ritiene che i Blues ora chiedano 75 milioni per la sua cessione. Altri media oltremanica riportano i “no” che l’ex Inter ha comunicato in risposta alle offerte di Newcastle e addirittura Milan; il belga aspetta l’Inter?

