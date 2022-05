I media inglesi riportano gli interessi di diverse squadre della Premier per due giocatori in particolare dell’Inter.

L’Inter deve chiudere in attivo di svariate decine di milioni la prossima sessione di mercato, la notizia pare essere arrivata anche oltremanica. Secondo il Times l’Arsenal in caso di arrivo in Champions League sarebbe pronto a fare un’offerta per Lautaro Martinez; i nerazzurri per meno di 70 milioni non si siedono a trattare.

Bastoni Alessandro

Sull’argentino ci sono anche Atletico Madrid e Manchester United, che però avrebbe proposto Martial come contropartita. Le alternative del club di Arteta sarebbero Gabriel Jesus e Calvert-Lewin. Il Tottenham di Conte, invece, avrebbe messo nel mirino il difensore Alessandro Bastoni, il secondo nome in lista sarebbe Gvardiol del Lipsia. L’Inter di sicuro non venderà entrambi e cercherà di non privarsi di nessuno dei due.

