Allegri punta il giocatore della Lazio, la Juventus vuole Milinkovic-Savic, è l’alternativa a Paul Pogba. Ecco la situazione.

La Juventus punta Milinkovic–Savic dalla Lazio, per la prima volta il serbo ha deciso seriamente di andare via. Lotito nonostante le alte richieste è pronto ad accettare il sacrificio di un giocatore che ha dato tutto per la causa biancoceleste. La richiesta è 70 milioni di euro praticamente trattabili. La società bianconera lo sa che trattare con Lotito è difficile, ma è pronta a farlo seriamente.

Sergej Milinkovic-Savic

Pogba ha una richiesta veramente elevata, stipendio per un quasi trentenne di oltre 7 milioni di euro. La Juventus nonostante sia innamorata del suo ex calciatore, sa bene che Milinkovic–Savic oltre i margini di miglioramento ha quasi tre anni in meno, una proposta d’ingaggio nei ranghi bianconeri e solamente il costo del cartellino dovrebbe essere ammortizzato.

Non è escluso che nella trattativa possono entrarci giocatori come Rugani o qualche giovane come Ranocchia e Fagioli ma anche il rientrante Rovella. Vedremo come andrà a finire si è entrati nella parte calda del mercato.

