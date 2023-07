Lukaku Inter, oggi summit tra il Chelsea e l’avvocato Ledure per portare in nerazzurro l’attaccante belga. Gli scenari

Oggi il Chelsea ribadirà la cifra di partenza fatta per il belga, circa 45 milioni. Ma nello stesso tempo conoscerà per bocca di Ledure il balzo in avanti proposto dall’Inter: i nerazzurri si sono convinti ad andare oltre al prestito con obbligo, ma vogliono proporre l’acquisto immediato del giocatore.

Forte della volontà di Lukaku, che il 12 non si presenterà a Cobham per il ritiro del Chelsea ma che continua a lavorare in Sardegna, l’Inter conta sui soldi della cessione di André Onana, che tra domani e mercoledì dovrebbe diventare un giocare del Manchester United. I nerazzurri non vorrebbero spingersi oltre i 35 milioni di euro, bonus compresi, nell’offerta al Chelsea per Lukaku. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Lukaku Inter, oggi summit tra il Chelsea e l’avvocato Ledure. Gli scenari proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG