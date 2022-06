L’attaccante del Chelsea Romelu Lukaku a furia di bussare alla porta dell’Inter è riuscito ad ottenere un incontro.

Romelu Lukaku si è reso conto immediatamente di aver sbagliato a lasciare l’Inter nell’estate scorsa e sembra disposto a tutto pur di rimediare all’errore. Il belga non si è ambientato al Chelsea e non ha legato con l’allenatore Thomas Tuchel, il suo rendimento, insomma, è stato molto al di sotto dell’aspettative.

Giuseppe Marotta

Un suo ritorno a Milano resta però un qualcosa ai limiti dell’irrealtà: bisognerebbe che i londinesi lo cedano in prestito gratuito perché lui per il resto si è detto disposto a dimezzarsi lo stipendio. Lukaku in questo momento ha anche rotto col suo procuratore storico Federico Pastorello e, come riporta Sky Sport, oggi il suo avvocato incontrerà l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta per cercare di capire se è possibile fare diventare l’operazione una cosa reale.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG