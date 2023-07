Si raffredda la pista Lukaku-Juve: i tentennamenti tra le due parti riportano di moda le proposte dell’Arabia Saudita

Lukaku resta nel mirino della Juve, ma la pista si starebbe raffreddando, vista l’incertezza legata alla situazione di Vlahovic. Per questo motivo potrebbe riprendere in considerazione le offerte pervenute dall’Arabia Saudita.

A riferire gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di mercato dell’attaccante belga in uscita dal Chelsea è Sky Sport. Lukaku, fuori dai radar dell’Inter, starebbe valutando l’idea di trasferirsi in Arabia se la situazione con la Juve non dovesse sbloccarsi.

