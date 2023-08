Lukaku Juve, il CorSport insiste: l’affare col Chelsea si fa. Contatto Scanavino-Boehly per provare a colmare la distanza tra le parti

Secondo il Corriere dello Sport la trattativa per Romelu Lukaku alla Juventus resiste e avanza, ma sotto traccia: sta per cominciare in tal senso una settimana decisiva. L’obiettivo è ridurre la distanza tra l’offerta del Chelsea per avere Vlahovic (20 milioni, con la promessa di arrivare a 28, più il cartellino di Romelu) e la richiesta della Juventus (35 milioni almeno).

Boehly, n.1 dei blues, e l’ad della Juve Scanavino si aggiorneranno a inizio settimana. I londinesi si sono presi qualche ora per analizzare bene ogni mossa, ma la sensazione è che si presenteranno con un’offerta più alta arrivando almeno a 30 milioni. A quel punto la Juve potrebbe anche vacillare, e Lukaku finalmente esultare.

