Lukaku-Juve, Zazzaroni: «Se Giuntoli non accelera occhio a quella destinazione a sorpresa». Nuovo scenario per il futuro di Big Rom

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ipotizza nuovi scenari sul futuro di Romelu Lukaku qualora non dovesse andare in porto il passaggio del belga alla Juventus.

Si legge: «E se Romelu… Falliti i tentativi per Scamacca, Morata, Veliz, Arnautovic, Marcos Leonardo e Beltran, ora Tiago Pinto è costretto a una corsa contro il tempo per completare l’attacco. Solo Big Rom affascina i tifosi. Per la Roma sarebbe davvero il caso di orientarsi su Lukaku, sempre che la Juve non acceleri e la preceda o che il Chelsea, che non vuole Vlahovic, non decida di fare retromarcia e tenerlo per sé, visto come si sta comportando la squadra di Pochettino, un punto e due soli gol nelle prime due partite».

