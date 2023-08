Morata Juve, Allegri lo ha già chiamato: Alvaro pronto a tagliarsi lo stipendio? Ultime sulla possibile operazione in attacco

Secondo Tuttosport nei giorni scorsi Massimiliano Allegri ha chiamato personalmente Alvaro Morata per sondarne l’apertura a un nuovo ritorno alla Juventus. Max lo conosce da anni e ne apprezza le qualità: vuoi per la sua duttilità in campo, per la sua capacità di non alimentare mai polemiche e perché conosce a menadito l’ambiente e non avrebbe bisogno di tempi tecnici per acclimatarsi. Lo spagnolo scalpita, ma per concretizzare il ricongiungimento è necessaria l’uscita remunerativa di Moise Kean.

L’ex Everton in questo momento è corteggiato dal Fulham: il calciomercato Juve parte da una valutazione di 40 milioni di euro ma sarebbe pronto a trattare. Per Morata servono 21 milioni, che corrispondono alla clausola rescissoria, non è necessario imbastire alcuna trattativa (ma il versamento dovrebbe arrivare in una soluzione unica), mentre si configura come improbabile il via libera a uno sconto: un po’ perché Simeone ha già dichiarato di non voler rinunciare al suo attaccante, un po’ perché l’indice di liquidità dell’Atletico Madrid invita la dirigenza a incassare tutto l’incassabile e un po’ perché il tempo per rimpiazzare il numero 19 inizia a scarseggiare. Morata, poi, con un ingaggio da poco più di 5 milioni netti a stagione, peserebbe più di Kean a libro paga della Juventus. Ma un passo indietro nelle pretese e uno avanti verso la possibilità di spalmare l’ingaggio sarebbe un compromesso nelle corde dell’ex bianconero pur di riabbracciare Torino.

