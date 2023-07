Lukaku, la rivelazione: «Molte chance che vada alla Juve, ma…». Le dichiarazioni sul centravanti belga

Pascal Scimè, giornalista dell’emittente belga RTBF Sport, ha parlato di Lukaku–Juve ai microfoni di Sportitalia.

LUKAKU – «Credo che durante o dopo la finale di Istanbul si sia rotto il feeling con Simone Inzaghi perché non ha preso bene l’esclusione iniziale in favore di Dzeko. Le possibilità che vada alla Juventus ci sono eccome, però secondo me sta ancora trattando con un club dell’Arabia. Non escludo nessun colpo di scena in questa faccenda, nemmeno che tra qualche settimana torni all’Inter. Come si sa già, per il discorso Juve dipende tutto dalla eventuale cessione di Vlahovic, ma nel caso a Torino si troverebbe e farebbe molto bene».

The post Lukaku, la rivelazione: «Molte chance che vada alla Juve, ma…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG