Mercato Juve: intoppo nella cessione di un esubero? Cosa sta succedendo per quanto riguarda il suo futuro

Piccolo intoppo nel passaggio di Denis Zakaria al West Ham? Gli Hammers, infatti, non considerano il centrocampista svizzero come il principale obiettivo per rinforzare il proprio reparto.

Il candidato numero uno è Conor Gallagher del Chelsea, la cui intenzione però è quella di rimanere nei Blues. Per questo il club inglese valuta le alternative, tra cui anche Joao Palhinha, James Ward-Prowse ed Edons Alvarez. Zakaria, comunque, dirà addio nel mercato Juve perché considerato fuori progetto.

