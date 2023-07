Franco Ceravolo, ex Responsabile Tecnico e Capo degli Osservatori della Juve per ben 13 anni, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole su Lukaku e Vlahovic.

LUKAKU-VLAHOVIC – «Queste sono strategie della società che sa quali sono gli obiettivi. E’ chiaro che se puntano su Lukaku devono cedere Vlahovic, altrimenti sarebbe difficile avere insieme due attaccanti di questo tipo. Vanno capite tante cose che dall’esterno non si conoscono. Dal punto di vista tecnico posso dire che stimo Vlahovic anche se a Torino non si è espresso in base alle potenzialità che ha, da grande campione. Lukaku ha dimostrato soprattutto nell’Inter di Conte di che pasta è fatto. Sono due attaccanti importanti, poi se la scelta è giusta o sbagliata dipende dalla società. Qualsiasi decisione prenderanno sarà condivisa da Giuntoli, Allegri e dagli altri dirigenti. Sicuramente la Juve ha bisogno di un attaccante come Vlahovic o Lukaku che possa garantire doppia cifra di gol. Questo è indispensabile per la Juve che punta a vincere».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA DI JUVENTUSNEWS24 A CERAVOLO

The post Lukaku o Vlahovic per la Juve? Parla Ceravolo: «Per vincere serve questo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG