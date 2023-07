Boninsegna: «I tifosi dell’Inter accettino Cuadrado. E’ normale che alla Juve…». Le parole del doppio ex sul trasferimento

Boninsegna, ex attaccante di Juve e Inter, a Tuttosport è intervenuto sul trasferimento di Cuadrado in nerazzurro.

LE PAROLE – «I tifosi devono capire che è stata una cosa di campo e che Cuadrado militava nella squadra rivale. Quindi è normale che cercasse di fare il meglio per i suoi. Devono accettare l’arrivo del giocatore. E soprattutto giudicare il calciatore per quello che farà in campo per i nerazzurri. Situazione differente dalla mia».

