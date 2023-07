Samp femminile cancellata, Bonfantini si sfoga: «Non ce lo meritavamo. Mesi senza prendere quello che ci spettava economicamente». Parla la giocatrice di proprietà della Juventus Women

Agnese Bonfantini, giocatrice di proprietà della Juventus Women, ha passato gli ultimi sei mesi in prestito alla Sampdoria, nella quale è stata protagonista di un’importante cavalcata verso la salvezza. L’attaccante di Verbania avrebbe dovuto giocare nella Samp anche nella prossima stagione.

Non potrà farlo in seguito alla cancellazione della sezione femminile del club blucerchiato. Questo il suo sfogo su Instagram: «Siamo sempre chiamate a rispettare le regole della corretta comunicazione. Lo dobbiamo giustamente fare per rispetto del nostro mondo che con grande fatica facciamo crescere giorno dopo giorno. È proprio per quello che è successo, ho deciso di esprimere quello che sento. Abbiamo giocato gran parte dei mesi senza prenderci quello che ci spettava economicamente e nonostante tutto ho sempre visto le mie compagne che prima della partita si son messe la maglia e con tutte se stesse hanno avuto la voglia di onorarla e di portarla in alto sul campo. Questa sarebbe stata l’ultima cosa che ci saremmo aspettate e che ci saremmo meritate. Ma posso dire che quanto è accaduto per la modalità, i tempi e i modi ha fatto molto male a tutte le persone che hanno creduto in questo progetto impegnandosi al massimo nel calcio femminile».

The post Samp femminile cancellata, Bonfantini si sfoga: «Non ce lo meritavamo. Mesi senza prendere quello che ci spettava economicamente» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG