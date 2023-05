Salgono sempre più le quotazioni di Romelu Lukaku per una maglia da titolare con l’Inter: tra Roma e il derby di Champions League

Per quanto Dzeko sia sulla carte il favorito per una maglia da titolare contro la Roma e forse anche per Milan-Inter, dall’altra Simone Inzaghi tentenna viste anche le condizioni attuali di Romelu Lukaku.

Come riportato da TMW, infatti il centravanti belga si dimostra molto più fresco rispetto al bosniaco, per non parlare della sua freddezza sottoporta che potrebbe replicare nelle prossime due partite.c

L’articolo Lukaku, possibile titolarità tra Roma e Champions? La situazione in casa Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG