Inzaghi spera nel recupero di Lukaku per la partita di domenica contro la Salernitana. Le ultime

Prosegue a fuoco lento il recupero di Romelu Lukaku in casa Inter, che ha assistito da casa allo storico 3-3 dei suoi compagni al Camp Nou.

Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport‘ il centravanti belga rimane in dubbio per la gara di domenica contro la Salernitana: gli esami di domani e dopodomani diranno qualcosa in più in merito.

