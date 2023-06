I nerazzurri con la cessione di Andre Onana dovrebbero essere in grado di proporre un obbligo di riscatto ai londinesi per l’attaccante belga.

Romelu Lukaku ha rifiutato un’altra ricchissima offerta dell’Al Hilal: gli arabi proponevano 50 milioni al Chelsea più uno stipendio di 40 milioni a stagione. Cifre folli ma il belga sa di poter dire la sua ancora nel calcio che conta e quindi aspetta la mossa dell’Inter.

esultanza gol Romelu Lukaku

I nerazzurri non possono temporeggiare più di tanto perché l’attaccante potrebbe non aspettare in eterno; però, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, serve il denaro derivante dalla cessione di Onana per accontentare le richieste del Chelsea. Coi milioni eventualmente incassati l’Inter potrebbe offrire un prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto nel 2024 a 30 milioni più bonus come per esempio per la vittoria dello Scudetto o anche della Champions.

L'articolo proviene da Notizie Inter.

