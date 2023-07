Tramite un tweet, Nicolò Schira rende noto che il centrocampista Stefano Sensi, nonostante l’interesse di alcuni club stranieri, potrebbe tornare all’Inter avendo terminato il prestito al Monza.

Stefano #Sensi could stay at #Inter, even if has received a bid from foreign club. #transfers

