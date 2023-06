L’ex dirigente dell’Inter Ernesto Paolillo ha detto la sua sulla campagna acquisti dei nerazzurri.

Ernesto Paolillo ha commentato a TMW Radio il mercato dell’Inter. “Credo che comunque alla fine un accordo si troverà tra l’Inter e l’Al Nassr. Per i nerazzurri comunque Frattesi sarebbe un giocatore di grande prospettiva per il centrocampo. Se c’è un elemento futuribile su cui investire quello è Frattesi”.

Marcus Thuram

“Parliamoci chiaramente, un portiere in grado di rendere come Onana in giro si può trovare, mentre acquistare un altro attaccante in grado di incidere come Lukaku ora sarebbe complicato. Barella è un grande giocatore ed ha un grande attaccamento alla maglia. Penso che meriti il massimo del rispetto. Thuram invece ha una forza fisica impressionante e potrà dare grande grinta alla squadra”.

L’articolo Paolillo: “Credo che per Brozovic un accordo si troverà, più difficile sostituire Lukaku rispetto ad Onana” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG