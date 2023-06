Giugno è un mese di matrimoni in casa dell’Inter: dopo Lautaro, Bastoni, Dimarco e Gagliardini, un altro giocatore si sposerà

I matrimoni di casa Inter continuano senza sosta.

Sulla scia dei compagni di squadra Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Roberto Gagliardini, anche Joaquin Correa è pronto a pronunciare il fatidico “sì” alla fidanzata Chiara Casiraghi.

I due convoleranno a nozze a Panzano, in Toscana. In quella romantica cornice sono già arrivati alcuni argentini per assistere all’evento, Lautaro e Dybala, grandi amici di Joaquin.

