Il procuratore di Destiny Udogie Stefano Antinelli ha aggiornato la situazione sul futuro dell’ex esterno dell’Udinese.

Sky Sport ha intervistato Stefano Antinelli che non ha chiuso le porte ad un’esperienza italiana per Destiny Udogie. “Abbiamo avuto dei contatti anche negli ultimi giorni perché hanno cambiato il management, l’allenatore e perché giocheranno 4-3-3 e non più 3-5-2″.

Serie A

“Postecoglu è straconvinto dello spazio di Udogie, le italiane però stanno chiamando perché qualcuno pensa che abbia bisogno di un altro step, magari in un top club italiano come Juve, Milan o Inter. Oggi però ho ricevuto una telefonata dal responsabile dell’area tecnica che ci ha chiesto di confermare il programma. Lo vogliono portare in tournée in Thailandia. Ci garantiscono l’importanza del giocatore ad oggi, valuteremo tutto, ma è del Tottenham“.

