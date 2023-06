Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, fa il punto sulla situazione Brozovic e non solo: le dichiarazioni

Beppe Marotta ha così parlato della situazione in casa Inter e non solo in occasione del galà per l’apertura del calciomercato.

LE PAROLE – «Il fenomeno del calcio arabo è esploso all’improvviso, così si rischia di alterare la competitività nel mondo del calcio. Bisogna stare attenti a questa facilità di spesa di certe società. Brozovic? È chiaro che è arrivata questa offerta, alla fine a decidere è sempre il giocatore».

