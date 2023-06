Carlo Nesti ha definito la trattativa tra Inter e Al Nassr per Brozovic come un punto di svolta: «L’arroganza di chi ha i soldi da spendere»

Ai microfoni di Radio Sportiva, Carlo Nesti si sofferma sul nome del giorno di casa Inter: Marcelo Brozovic.

Con L’Al Nassr che ha ritrattato sul costo dell’operazione, passando dai 23 milioni a 15, come abbiamo raccontato qui, il giornalista ne parla così:

LE PAROLE- «Molto probabilmente, grazie al potere economico dell’Arabia Saudita, siamo al centro di una svolta epocale per il calcio. È una sfida tra sostenibilità per chi ha problemi economici, come le squadre in Europa, e l’arroganza di chi ha soldi da spandere e spendere. Su Brozovic io credo che alla fine si risolverà tutto con il suo passaggio all’Al-Nassr. L’intoppo ritarda l’operazione e non fa piacere a nessuno. Sulla buonuscita si ridimensionerà. Gli arabi si adegueranno nuovamente con una cifra più alta rispetto a quella ridimensionata».

