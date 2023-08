Lukaku Roma, presentazione in grande stile per il bomber belga: ecco che cosa ha in mente il club giallorosso

Come scrive Repubblica, la Roma ha in mente una presentazione in grande stile per Romelu Lukaku, prossimo colpo per l’attacco giallorosso.

Si pensa di presentare il belga al Colosseo Quadrato, come accadde poi lo scorso anno per Paulo Dybala. Al momento nessuna conferma, ma si pensa in grande.

