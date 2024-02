Lukaku sbaglia il rigore con la Roma in Europa League, i tifosi dell’Inter si scatenano con gli sfottò sui social – FOTO

Ieri sera la Roma di Daniele De Rossi ha passato il turno in Europa League, eliminando ai calci di rigori il Feyenoord ma non è passata inosservata l’ennesima prestazione negativa di Romelu Lukaku in questa stagione. Il belga ha commesso anche l’unico errore dei giallorossi nella lotteria dei rigori, sbagliando il secondo tiro della propria squadra (facendoselo parare dal portiere avversaria). Poi le parate di Svilar ed il rigore finale segnato da Zalewski fanno partire la festa all’Olimpico.

I tifosi dell’Inter sui social si scatenano negli sfottò nei confronti del belga, il quale in estate ha voltato le spalle a tutto il club (tifosi, dirigenti, staff e squadra). Tra i commenti più simpatici: «Partita importante? Meme Lukaku. Un tiro in 120 minuti, il secondo tiro è il rigore sbagliato. KingOfMilano».

Lukaku mentre si apprestava a battere il calcio di rigore: pic.twitter.com/MrJgHA9MvK — marco(s) thuram* (in lutto) (@_m4rcox_) February 22, 2024

Lukaku vs Feyenoord skills & highlights pic.twitter.com/BouKDOj9Ko — Don Tico Inter Lover (@InterIsInMySoul) February 22, 2024

Partita importante? Meme Lukaku. Un tiro in 120 minuti, il secondo tiro è il rigore sbagliato. KingOfMilano pic.twitter.com/NYTNyKoLPS — Bili (@IMBili8) February 22, 2024

La rincorsa di Lukaku mi ha ricordato qualcuno #RomaFeyenoord pic.twitter.com/gJgzkXy9K6 — 𝑷𝑰𝑵𝑶 (@PinoMeazza) February 22, 2024

