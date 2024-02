Inter Atletico Madrid, il capolavoro tattico di Inzaghi immortalato in una FOTO: l’analisi delle posizioni in campo

L’Inter di Simone Inzaghi è quasi una macchina perfetta, con meccanismi oleati, schemi e scambi di posizione che si sono visti anche nell’ultima partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla lavagna tattica e sulle posizioni in campo assunte dai calciatori nerazzurri.

Per la rosea è questo il piccolo capolavoro che sta compiendo Inzaghi, applicato sul campo grazie a meccanismi ormai andati a memoria in cui ogni giocatore sa come muoversi e quando sostituirsi al compagno per mantenere gli equilibri. Le punte sono i primi difensori e viceversa. La foto mostrata dal quotidiana, immortala un momento della partita nel quale i tre difensori centrali sono più alti in campo rispetto alla linea formata da Darmian, Barella, Calhanoglu e Dimarco.

L’articolo Inter Atletico Madrid, il capolavoro tattico di Inzaghi immortalato in una FOTO: l’analisi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG