Lukaku scatena i tifosi dell’Inter: «Piccolo uomo, ci ha tradito in modo indegno». Sarà fischiato quando tornerà a San Siro con la Roma

Ai tifosi dell’Inter non è andato giù l’addio di Lukaku che, quasi promesso sposo alla Juve, alla fine è andato alla Roma.

Per questo hanno annunciato con un volantino una iniziativa di protesta contro il belga in vista della partita del 29 ottobre. Quella in cui Lukaku affronterà i nerazzurri a San Siro con la maglia della Roma.

TIFOSI INTER CONTRO LUKAKU – 2«9 ottobre data da segnare in rosso per far sentire tutto il disgusto che proviamo verso chi ci ha voltato le spalle nel modo più indegno. Un personaggio che si è dimostrato un piccolo uomo, perché prima di essere un campione bisogna essere uomini e saper rispettare la parola data: ti abbiamo difeso a spada tratta e ci hai ripagato voltandoci le spalle. Prima dell’incontro con la Roma la Nord distribuirà, in allegato alla fanzine, 50000 fischietti da utilizzare a perdi fiato ad ogni tocco di palla di chi ha tradito la nostra maglia. Facciamo vedere a tutti come merita di esser trattato chi si è mostrato indegno di indossare i nostri colori» .

The post Lukaku scatena i tifosi dell’Inter: «Piccolo uomo, ci ha tradito in modo indegno» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG