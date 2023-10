Sarri polemico: «Smetto di allenare se il calendario sarà così, questo delirio non mi appartiene». L’ex Juve non ci sta

Sarri alla vigilia di Celtic Lazio ha proseguito la sua polemica riguardo il calendario troppo pieno innescata dopo la sconfitta col Milan.

Queste le parole dell’ex allenatore della Juve a Sky Sport.

SARRI – «Se il calendario continuerà a essere così smetterò di allenare, è un calcio che non mi diverte. Mi sveglio la mattina e non guardo più con chi giochiamo dopo 60 ore, è un delirio che non mi appartiene. In questo periodo facciamo diversi cambi di partita in partita, ma non ho deciso chi giocherà domani».

