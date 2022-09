L’attaccante belga vuole accelerare il recupero dall’infortunio muscolare accusato; anche i medici della sua nazionale vogliono seguire i suoi progressi.

Romelu Lukaku ha accusato una distrazione ai flessori della coscia nell’allenamento di lunedì scorso, pochi giorni dopo la sconfitta subita contro la Lazio. L’attaccante dovrebbe tornare dopo la sosta per gli incontri delle nazionali che si terranno nell’ultimo week end di settembre.

Romelu Lukaku

L’ex Chelsea, d’accordo con l’Inter, è volato nel suo paese natale per cercare di accelerare il recupero e per farsi seguire anche dallo staff della nazionale belga in vista del Mondiale. Non è quindi così improbabile che l’attaccante riesca a recuperare ed a giocare anche Udinese-Inter del 18 settembre, ma molto probabilmente Inzaghi non rischierà.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG