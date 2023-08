Romelu Lukaku, ex giocatore dell’Inter, è diventato ufficialmente un nuovo innesto della Roma: i dettagli della trattativa

Sarà un Romelu Lukaku con la maglia giallorossa quello che l’Inter si ritroverà ad affrontare da avversario in campionato.

Il belga ha difatti firmato il contratto con la Roma, in prestito secco e oneroso dal Chelsea, per 5 milioni di euro. Il suo stipendio sarà circa 7,5 milioni di euro netti. Meno di quanto guadagnava all’Inter la scorsa stagione, considerando il Decreto Crescita non si arriva a 10 milioni al lordo.

L’articolo Lukaku, UFFICIALE il passaggio alla Roma: depositato il contratto proviene da Inter News 24.

