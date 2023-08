I nerazzurri si stanno preparando alla terza giornata di campionato, l’ultima prima della sosta per gli incontri delle nazionali.

L’Inter scenderà in campo domenica alle 18:30 contro la Fiorentina anche se la viola giocherà domani in Conference League. Come riporta il Corriere dello Sport Inzaghi è alle prese con qualche problemino.

Francesco Acerbi

Acerbi non ha ancora risolto il problema muscolare accusato nel precampionato, precisamente ad inizio agosto, Mkhitaryan ha preso una botta al ginocchio e andrà verificato se ha ancora dolore e infine si aspetta di ultimare il trasferimento di Pavard. Se ne saprà di più nei prossimi giorni ma tutti e 3 puntano ad essere convocati per il prossimo match; quello più indietro è il centrale italiano. Se l’armeno non dovesse farcela a giocare ci sarà l’esordio dal primo minuto di Frattesi.

L’articolo Verso Inter-Fiorentina: 3 giocatori in dubbio proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG