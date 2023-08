Nella conferenza di vigilia della sfida di ritorno con il Ludogorets, il mister dell’Ajax Maurice Steijn ha risposto a una serie di curiosità riguardanti il mercato

Nella conferenza di vigilia della sfida di ritorno con il Ludogorets, il mister dell’Ajax Maurice Steijn ha risposto a una serie di curiosità riguardanti il mercato. Una situazione ovvia, visto che la gara d’andata ha ridotto ai minimi termini l’incertezza del passaggio del turno, dato il risultato di 4-1 a favore degli olandesi maturato in Bulgaria. Una settimana fa il grande protagonista è stato Mohamed Kudus, che ha scritto il biglietto d’addio con una tripletta e si è accasato al West Ham. I lanceri hanno comprato il georgiano Georges Mikautadze, dopo avere inseguito a lungo Thiago Almada. Steijn ha confessato il suo gradimento nei confronti dell’argentino: «È un nome che ho visto spesso sulla stampa. Abbiamo osservato Almada al lavoro. È un grande giocatore, penso anche che sia un tipico “giocatore da Ajax”». Secondo lui, comunque, il mercato del club non è ancora finito, si sta cercando ancora una pedina da inserire nello scacchiere, però non ha voluto precisare in quale ruolo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG