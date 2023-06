Lukaku: «Voglio godermi la finale. Stesso spirito di squadra come nel 2010. E il City…». Queste le parole di Big Rom

Lukaku, attaccante del Chelsea ma in prestito all’Inter, si è raccontato in un’intervista alla CNN.

RICORDO DEL NONNO – «Gli ho promesso che mi sarei preso cura di mia madre, quando avevo 12 anni, l’ho fatto. Quindi ogni volta che guardo mia madre e la vedo sugli spalti, lo guardo dopo ogni gol»

MOMENTO DELLA PANDEMIA – «In quel periodo passavo davvero molto più tempo con i miei compagni di squadra che con mio figlio maggiore… giocando, tornando in albergo, restando nella stanza, guardando le partite insieme, cose del genere»

SPIRITO DI SQUADRA – «È molto simile. E ad essere onesti, la cosa divertente è che molti di quei giocatori di quella squadra del 2010, vengono a vedere le nostre partite e provano la stessa cosa»

FINALE CHAMPIONS – «È una cosa bellissima, giocare probabilmente contro la migliore squadra del mondo. Voglio solo godermela, non avere pressioni, godermi il momento, andare lì per ottenere il miglior risultato possibile. Haaland? Penso che dominerà, con Mbappé, il calcio mondiale per i prossimi 10 anni. Prenderanno davvero il sopravvento (da Messi e Ronaldo) nei prossimi due anni»

MANCHESTER CITY – «È una squadra ben allenata… Guardiola è un ottimo allenatore perché ogni partita ha un piano di gioco diverso. Hanno schemi diversi in ogni partita… E sai (Haaland) con questi movimenti e il modo in cui aprono le difese alla fine, avrà occasioni da rete perché quei movimenti e gli schemi che fanno, si sincronizzano molto bene»

L’articolo Lukaku: «Voglio godermi la finale. Stesso spirito di squadra come nel 2010. E il City…» proviene da Inter News 24.

