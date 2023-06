Il centrocampista del Monza (in prestito dall’Inter) Stefano Sensi ha parlato così della sua annata in biancorosso

Tramite il proprio profilo Instagram, il centrocampista Sensi (in prestito dall’Inter) ha voluto parlare della sua stagione in quel di Monza.

LE PAROLE – «È stata un’annata storica per il Monza e sono fiero di averne fatto parte, contribuendo alla conquista di un traguardo che, a inizio anno, non era per nulla scontato. Chiudiamo all’undicesimo posto, salvi con sei giornate di anticipo, con dei numeri sorprendenti per essere una neopromossa. Ce la siamo giocata contro tutti, onorando al meglio questa maglia. Personalmente è stata una stagione molto positiva, in cui sono riuscito a dare continuità al mio rendimento nonostante una frattura scomposta del perone. Ho giocato 30 partite ufficiali, mi sono sentito bene fisicamente, divertendomi su tutti i campi d’Italia, insieme ai miei compagni. INSIEME abbiamo costruito una bellissima impresa. Un GRAZIE speciale al presidente Berlusconi e al Dottor Galliani. Stefano».

