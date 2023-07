Lukaku vuole solo la Juve ma il Chelsea mette fretta a Giuntoli. La risposta di Madama al club londinese

Come riportato da Sportitalia il Chelsea ha chiesto alla Juventus di uscire allo scoperto per Lukaku. I contatti tra i Blues e il club bianconero sono fitti, ci sono stati anche in giornata.

Romelu ha ribadito ancora una volta che vuole aspettare e non aprire ad altre proposte. La Juve ha risposto che cercherà di forzare i tempi, il tutto è collegato alla cessione di Dusan Vlahovic che probabilmente lascerà Torino. Lukaku è la prima scelta di Allegri, in questo momento ha resistito a qualsiasi tipo di proposta perché convinto che la Juve, prima o poi, andrà a dama.

