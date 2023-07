Fiumanò saluta la Juventus: «Grazie, sono stati 12 anni di magia». Il messaggio del giovane difensore bianconero

Filippo Fiumanò, difensore della Juventus Next Gen, si trasferisce alla Pro Vercelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Fiumanò (@fili.fiuma_19)

Il suo messaggio di addio alla Juve: Un capitolo indimenticabile si chiude, grazie Juventus, per avermi donato anni di passione ed emozioni sul campo. Sono stati 12 anni di pura magia, un cammino incredibile che porterò sempre nel cuore. Grazie per avermi permesso di indossare con orgoglio questa gloriosa maglia e di rappresentare una squadra leggendaria. Sono stati anni di crescita, vittorie, sfide e compagni straordinari. Ogni momento trascorso in questo club è stato un privilegio. Ora è giunto il momento di intraprendere una nuova avventura, con la consapevolezza di portare sempre nel cuore i colori bianconeri. Forza Juventus, sempre nel mio cuore!

The post Fiumanò saluta la Juventus: «Grazie, sono stati 12 anni di magia» – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG