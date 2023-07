Turco al Salisburgo: «Non vedo l’ora di iniziare questa avventura». Il messaggio dell’ex attaccante della Juve Primavera

È ormai ufficiale il trasferimento di Nicolò Turco dalla Juve Primavera al Salisburgo.

Questo il messaggio social dell’attaccante: «Sono molto felice di far parte di questa famiglia e di iniziare insieme questa nuova avventura! Grazie ancora al Salisburgo e anche ai miei agenti per questa grande opportunità, non vedo l’ora di iniziare!».

